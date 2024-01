Ospite a Verissimo, la conduttrice Ilary Blasi presenta il suo libro “Che stupida – la mia verità”.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Ilary Blasi, nota showgirl e conduttrice. La nota conduttrice ha presentato il suo libro “Che stupida – la mia verità”, in cui torna a parlare delle fine della sua relazione con Francesco Totti.

Verissimo, Ilary Blasi si racconta: “Alla fine è stato un bel matrimonio”

Ilary Blasi, acclamata conduttrice, è recentemente salita alla ribalta per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. L’intervista si apre con il racconto dell’uscita del suo libro, il 31 gennaio: “Che stupida per non essermi resa conto…Per me è la prima esperienza scrivere un libro…mi ha fatto bene“.

Ilary Blasi

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato a capolino a seguito del tradimento, da parte del noto calciatore con Noemi Bocchi. Ricordando la sua storia, la conduttrice afferma: “Non è passato tantissimo tempo, delle volte ho malinconia, altre gratitudine. Alla fine della fiera è stato un bel matrimonio.” Blasi pensando alla sua storia con Totti, afferma di non avere rimpianti.

“Delle volte queste delusioni, ti permettono in qualche modo di voltare pagina più rapidamente…” afferma la conduttrice, pensando alle delusioni che ha vissuto prima del divorzio ufficiale. Oggi, la conduttrice afferma di guardare solo avanti. Contro chi l’accusa che quella con Totti fosse una relazione aperta, risponde: “Non era aperta“.

Cristiano Iovino: le risposte della conduttrice a Verissimo

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui le recenti dichiarazioni di Cristiano Iovino . “Mi viene da ridere perchè per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende perché Cristiano è stato citato come test…lo ringrazierò sempre…a settembre 2022, dopo il nostro annuncio di separazione…mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco” ha confessato la nota conduttrice.

A seguire, il post su Instagram della nota conduttrice a Verissimo: