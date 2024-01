Ospite a Verissimo, la nota Anna Pettinelli festeggia il suo 67esimo compleanno.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Anna Pettinelli, nota docente della scuola di Amici di Maria De Filippi. La nota conduttrice radiofonica festeggia il suo 67 esimo compleanno. “Grazie Silvia…io non vivo benissimo il mio compleanno. Non mi piace avere gli occhi puntati” ironizza la nota conduttrice.

Verissimo, Anna Pettinelli si commuove: “Ha subito questi miei errori”

Anna Pettinelli, acclamata docente di Amici di Maria De Filippi, è salita alla ribalta per la sua carriera radiofonica ma è anche molto conosciuta in televisione. L’intervista si apre festeggiando il compleanno della nota opinionista.

Anna Pettinelli

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha toccato diversi argomenti, tra cui il rapporto con la figlia. Un momento particolarmente toccante è stato quando la figlia Carolina ha mandato un video messaggio alla madre. “Mi fa piacere dica queste cose, anche se sono una donna come tutte che ha sbagliato e mia figlia in parte ha subito questi miei errori”, ha confessato la nota conduttrice radiofonica, ricordando gli errori commessi con gli uomini che sono stati presenti nella sua vita.

“Nella vita ad una certa punto hai una scala di valori, non ci sarà mai nessuno uomo che varrà l’amore di un figlio” afferma Anna Pettinelli, ricordando come la figlia sia sempre stata con lei ovunque, in qualsiasi viaggio.

Gli auguri di Stefania Orlando, Veronica Peparini e Sergio Friscia

L’intervista ha offerto uno sguardo unico non solo sulla carriera di Pettinelli, ma anche della sua vita con i suoi cari. Ha ricevuto un video messaggio di auguri, da parte dei suoi noti amici: Stefania Orlando, Veronica Peparini e Sergio Friscia.

Anna Pettinelli ha riscoperto l’amore con Giuseppe, che gli ha voluto lasciargli un dolce messaggio in questo giorno speciale: “Lui è schivo, non si mostra… sono molto colpita e sorpresa. Non mi aspettavo che si mettesse così a nudo…mi lascia i bigliettini sulla macchina. Lui è molto romantico ma molto riservato” risponde commossa agli auguri del suo compagno.