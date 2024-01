Frecciata di Loretta Goggi ad Alessandra Amoroso ma il web non perdona e risponde in difesa della giovane cantante.

Si potrebbero definire le prime polemiche sanremesi anche se, per la verità, la prossima kermesse musicale poco ha a che fare con quanto accaduto in queste ore con Loretta Goggi protagonista. La donna ha chiamato in causa Alessandra Amoroso, prossima alla partecipazione all’Ariston, nel corso dell’ultima puntata di ‘Tali e Quali Show’ su Rai1. Peccato che alcune sue affermazioni, per i fan della giovane ex Amici, non sarebbero veritiere.

Loretta Goggi, frecciata alla Amoroso

Loretta Goggi

La controversia che ha visto protagoniste la Goggi e la Amoroso è nata durante l’ultima puntata di ‘Tali e Quali Show’ su Rai 1, dove la giudice del programma ha espresso apertamente la sua opinione sulla performance di una donna che stava imitando, appunto, l’ex volto di Amici.

L’episodio è iniziato con Goggi che, senza mezzi termini, ha richiamato un momento di Amici in cui ad Alessandra venne chiesto di eseguire la canzone ‘Maledetta Primavera’.

“Mi sono ricordata quando ad Amici, ad Alessandra Amoroso, hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera, con Jurman che era il suo insegnante, e che lei ha fatto così…”, ha dichiarato la Goggi facendo una espressione col volto disgustata.

La donna ha poi proseguito con ironia e sarcasmo che per la Amoroso, a cui piace cantare Etta James e Anastascia, ‘Maledetta Primavera’ fosse troppo pop.

Nonostante il conduttore Carlo Conti abbia cercato di minimizzare la situazione la Goggi ha concluso il suo intervento in modo tagliente: “Poi l’ha cantata. Non dico come però. No, non lo so come l’ha cantata, però l’ha cantata”.

Peccato che queste affermazioni non siano piaciute ai fan della giovane artista che, per la verità, negano che tale episodio sia accaduto. Secondo svariati utenti, alla Amoroso non sarebbe mai stato chiesto di eseguire ‘Maledetta Primavera’. Per questa ragione si sono scatenate tantissime polemiche verso la Goggi sottolineando come sia stato “tutto inventato” e come non sia normale creare bufera sulla giovane artista ad un passo dal Festival di Sanremo 2024.

Staremo a vedere se ci saranno novità e nuovi commenti da parte delle due dirette interessate.

