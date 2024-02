Ha da poco annunciato l’arrivo di un bebè Guenda Goria che adesso svela come sta procedendo la scelta del nome del nascituro.

Non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia. Quello di cui è certa, è che il nome sarà “epico”. Parliamo di Guenda Goria che diventerà madre per la prima volta, insieme al compagno Mirko Gancitano. La coppia ha parlato a Novella 2000 sottolineando come ci sia indecisione sul nome per il futuro bebè.

Guenda Goria presto mamma: la scelta del nome

Guenda Goria

Dopo aver annunciato di aspettare un bimbo/a, la Goria e Gancitano hanno parlato a Novella 2000 di come si stanno preparando al lieto evento.

In particolare su quello che potrà essere il nome del piccolo o della piccola. La coppia, infatti, non conosce ancora il sesso del nascituro.

“Abbiamo individuato alcuni nomi epici se dovesse nascere maschietto: Enea, Ulisse, Paride ci piacciono molto”, ha ammesso la bella Guenda. “Di certo come secondo nome lo chiameremo Maria, non a caso anche il papà di Guenda si chiama Amedeo Maria. Sul nome della femminuccia non siamo così d’accordo. Ci piace Luce, per il significato, ma non abbiamo ancora deciso”.

Molto interessante anche il passaggio con cui Gancitano ha raccontato come la coppia abbia scoperto la gravidanza: “Guenda era in ritardo di 8 giorni, cosa che però succedeva spesso, ma dopo l’esperienza traumatica di due estati fa, abbiamo deciso di fare un primo test, dal quale è emersa subito la gravidanza”.

L’emozione del momento è stata tanta: “Guenda non ci credeva, per questo ha riprovato una seconda volta il test, che ha riconfermato l’esito positivo. A quel punto siamo scoppiati a piangere dalla felicità. Subito dopo abbiamo videochiamato i nostri genitori. Non capivano cosa fosse successo, l’emozione ci impediva di parlare, abbiamo mostrato il test: da lì è stata una festa”.

Al momento, dalle informazioni date dalla coppia, il bambino nascerà in estate, probabilmente a fine luglio, ma prima i futuri genitori si sposeranno con la data fissata per il 16 maggio, in Sicilia, a Mazzara del Vallo.

Di seguito anche un post Instagram con la partecipazione della coppia a ‘La volta buona’ con l’annuncio della dolce attesa: