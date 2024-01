Una notizia bellissima, Guenda Goria e Mirko Gancitano diventeranno presto genitori. L’annuncio è arrivato in queste ore.

Dopo tante difficoltà e paure, Guenda Goria e Mirko Gancitano diventeranno genitori. La figlia di Maria Teresa Ruta ha annunciato insieme al compagno la lieta novità in esclusiva a Novella 2000. La coppia si appresta, quindi, a cambiare radicalmente la propria vita dando il benvenuto ad un bebè.

Guenda Goria presto mamma: l’annuncio

Guenda Goria

“Finalmente possiamo darvi la notizia che da mesi speravamo di potervi dare”, hanno esordito insieme Guenda e Mirko parlando al noto media. “A giugno saremo genitori del nostro primo bambino, la nostra felicità è assoluta”.

La coppia ha poi proseguito ammettendo che, nel raccontare la dolce attesa: “Nel dirvelo tiro un sospiro di sollievo. Sono state settimane dove eravamo in apprensione per tutto quello che ci era successo”.

I due ragazzi, infatti, erano stati protagonisti di una triste vicenda nel 2022 quando la donna ebbe una gravidanza extrauterina che, purtroppo, non aveva consentito di portare a termine la dolce attesa. All’epoca dei problemi di salute, la Goria aveva raccontato: “Mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che deve convivere con il dolore, è veramente un calvario”.

Ora, invece, le cose stanno andando diversamente e i due non vedono l’ora di poter baciare e abbracciare il bebè in arrivo: “Tutto sta andando per il verso giusto e sto bene“.

Al momento non sono stati svelati altri particolari ma siamo sicuri che, piano piano, la coppia vorrà condividere questa gioia anche con i vari fan che li seguono e sostengono.

