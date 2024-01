Sarebbe in contatto dall’aldilà con Silvio Berlusconi, Giucas Casella. Il noto volto televisivo lo ha raccontato in una recente intervista.

Ci ha abituato a numeri di magia e illusionismo non sempre perfetti ma questa volta Giucas Casella si è davvero superato. Il noto volto tv, infatti, nel corso di un’intervista durante la puntata speciale di Robinson Pop Up, programma prodotto da Repubblica, condotto da Saverio Raimondo e Stefano Rapone, ha raccontato di essere in costante contatto con… Silvio Berlusconi.

Giucas Casella parla con Silvio Berlusconi

Durante l’intervista, Casella si è trovato a rispondere ad alcune domande relativamente ai suoi poteri. In particolare a quella se nelle sue capacità ci fosse il poter parlare con i defunti e, nello specifico, con Silvio Berlusconi.

Senza timore alcuno, il volto tv ha detto: “Io ogni tanto ci parlo e sta benissimo”. E ancora: “Sta benissimo, e fa caldo dove sta lui? Com’è il clima dove sta lui? Perché è importante…”, ha proseguito il conduttore chiedendo altri dettagli. A questo, però, Giucas non ha voluto rispondere.

Diverso, invece, per quanto riguarda il modo in cui lui ha conosciuto il compianto Cavaliere. Casella ha spiegato: “Ho fatto un viaggio in aereo con Berlusconi. Avevo fatto ‘Fantastico’, mi ricordo che io a quel ‘Fantastico’ mi misi uno spillone nella gola per fare un esperimento a sorpresa e mentre stavo dietro le quinte, Marisa Laurito mi spinse e persi la concentrazione. Vado in scena con lo spillone, Pippo Baudo mi toglie lo spillone dalla gola ed è successo che è venuto fuori tantissimo sangue”.

Dopo quell’episodio la Rai fermò il mago che si trovò a cambiare rete grazie appunto a quel viaggio in aereo con Berlusconi.

