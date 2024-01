Colpo di scena ad Amici con la maestra Alessandra Celentano che ha preso una forte decisione nei confronti di un allievo della scuola.

Non mancano le tensioni ad Amici. Protagonista dell’ultimo daytime, la professoressa Alessandra Celentano che ha mandato una lettera ad un allievo annuncia una importante decisione presa. Il destinatario del messaggio è stato Nicholas che non ha reagito bene.

La decisione di Alessandra Celentano su Nicholas

Nel corso del daytime odierno di Amici, tra i vari momenti che sono stati mostrati, è stato messo in evidenza quanto accaduto a Nicholas. Il ballerino di Raimondo Todaro, infatti, ha ricevuto una lettera da parte della maestra Celentano nella quale, dopo una serie di commenti, ha spiegato al ragazzo come non gli avrebbe più assegnato dei compiti. “I compiti che consegno sono sempre fatti per farvi comprendere la differenza tra quantità e qualità. […] Meglio essere un avvocato bravo che un ballerino scarso […]. Tu forse hai bisogno di un confronto più amorevole e per questo ho deciso di non assegnarti più alcun compito“.

Una scelta che non è stata gradita dal ballerino che con la prof non è sempre andato d’amore e d’accordo e anche per questo il giovane ha provato a chiedere un confronto con l’insegnante.

La richiesta di Nicholas, però, non è andata in porto. La Cele, infatti, ha scelto di rifiutare il faccia a faccia scatenando nel ragazzo una forte reazione. Sconsolato, Nicholas si è chiuso in se stesso e in bagno e neppure gli altri compagni di classe sono riusciti a farlo stare tranquillo.

"Non ti darò più compiti" In casetta arriva una lettera per Nicholas da parte della maestra Alessandra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/QuhfQGqqYo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 22, 2024