Si complica ancora la posizione di Chiara Ferragni in merito alle indagini sul suo conto sulla beneficenza e le sue attività.

Ci potrebbero essere altri problemi per Chiara Ferragni. Dopo le note vicende relative al pandoro gate, per l’imprenditrice ecco nuovi possibili guai. La donna, come riportato da SkyTg24, risulta essere indagata per truffa aggravata anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e pure per la bambola Trudi.

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata per uova e bambola

Chiara Ferragni

Dopo essere stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco, per la Ferragni è arrivata un’altra batosta.

La donna, infatti, con la stessa accusa, risulterebbe indagata anche per quanto concerne la bambola Trudi a lei “dedicata” e anche le uova di Pasqua della Giochi Preziosi.

La notizia, come sottolineato da svariati media, emerge dall’atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione.

L’imprenditrice è chiamata, ora, a rispondere di tre episodi con i legali rappresentanti delle società produttrici.

La sponsorizzazione delle uova di Pasqua, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta con lo stesso schema del pandoro, quindi attraverso un cachet percepito dalla donna nel 2021 e poi nel 2022 (si parla di 500 mila euro e di 700 mila euro) a fronte di una donazione di 36 mila.

Per quanto riguarda la bambola Trudi, invece, l’imprenditrice aveva spiegato come tutti i profitti sarebbero andati ad una organizzazione contro il cyberbullismo, cosa che potrebbe non essere accaduta e che, per questa ragione, la sta mettendo ora in una situazione sicuramente spiacevole.

Staremo a vedere se la moglie di Fedez vorrà commentare le ultime notizie sul suo conto o se risponderò direttamente alle autorità competenti.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna con quelle che sono diventate, ormai, le famose scuse: