Compito complicato ad Amici da parte di Anna Pettinelli ad un allievo. La reazione del ragazzo non è certo delle più contente.

Ancora tempo di compiti nella scuola di Amici dove Anna Pettinelli ha deciso di affidare a Mida una canzone su cui apporre delle modifiche. Il ragazzo, però, dal canto suo, non ha preso bene l’ennesima lettera con svariate frecciatine da parte della maestra con particolare sottolineatura riguardo le capacità di scrittura del giovane.

Amici, il compito della Pettinelli fa infuriare Mida

Anna Pettinelli

Nel corso del daytime odierno di Amici, tra le varie fasi e clip mostrate sul programma e sulla preparazione dei ragazzi, a prendersi la scena Mida e il compiti della Pettinelli.

La maestra, da tempo, sta provando a tirar fuori del giovane cantante alcune qualità che, a detta sua, non sarebbero presenti nel ragazzo. Anche in questo caso, quindi, il compito è stato focalizzato sulla scrittura di parti del testo di una famosa canzone “Serenata Rap” di Jovanotti.

Mida, stufo di ricevere sempre compiti da parte del professoressa, specie se accompagnati da parole atte a screditarlo, ha sbottato. “Ma basta, io sono stufo. Non ci credo, ancora un compito. Ma poi dice e usa sempre certe parole. Non è corretto così”.

Successivamente, dopo aver appreso appunto della canzone e delle varie richieste della maestra, il ragazzo ha aggiunto: “Così è una pagliacciata. Non mi tiro indietro e lo dico apertamente. Sono quasi tentato di non rispettare il compito e di non seguire le regole imposte dalla maestra”.

Di seguito, invece, anche un post Instagram del programma relativo al Disco di Platino ottenuto proprio da Mida in queste ore: