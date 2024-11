Dallo strano avvistamento di Bonolis alla prima foto di coppia di Chiara Ferragni: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social in questi giorni: andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Nuovi amori, avvistamenti particolari e confessioni inedite. Sono state davvero tantissime le notizie di questi giorni dal mondo della tv, dello spettacolo e dei social. A prendersi la scena sicuramente la prima foto di coppia di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera che sono usciti “allo scoperto” dopo i rumors degli ultimi tempi. Curiosa anche l’immagine di un particolare avvistamento che ha coinvolto Paolo Bonolis. Scopriamo meglio tutti i migliori gossip della settimana dal 28 ottobre 2024 all’1 novembre 2024.

I gossip della settimana: prima foto di coppia per Chiara Ferragni e Provera

Chiara Ferragni

Dopo le voci che si stavano susseguendo da giorni sul loro conto, ecco Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera uscire in un certo senso “allo scoperto”. I due sono stati pizzicati insieme ad una festa di Hallowen: per i due scatto abbracciati e momenti di ilarità davanti a tutti. Pare proprio essere iniziata una vera e propria relazione…

Le tentazioni di Gerry Scotti

Gerry Scotti

Interessante rivelazione di Gerry Scotti a proposito della sua carriera e del rapporto con le famose Letterine di Passaparola. Il conduttore ha ammesso di aver vaccillato con loro: “Ero sensibile al loro fascino, in un periodo complicato, con la separazione. Però non mescolo lavoro e vita privata […]”, ha detto al Corriere.

L’avvistamento di Paolo Bonolis con una ex Temptation Island

Paolo Bonolis

Ha suscitato quantomeno curiosità, l’avvistamento di Paolo Bonolis con Titty, ex volto di Temptation Island, in un locale di Roma. Il conduttore ha fatto un selfie con la ragazza diventata nota per la partecipazione al reality per coppie e questo ha dato adito a voci e rumors che sono proseguiti per diversi giorni.

Fedez riappare sui social per Halloween

Fedez

Mancava dai social da qualche tempo ma in occasione di Halloween, Fedez è riapparso in grande stile. Per il rapper, viaggio a New York con tanto di travestimento ad effetto nella Grande Mela. Per lui look alla Men in Black e non solo. Valanga di like e commenti per l’artista che non appariva sul web da diversi giorni.

Bianca Balti totalmente senza capelli: il video

Bianca Balti

Ha suscitato tante reazioni il video di Bianca Balti senza capelli. La super modella, alle prese con le cure per un tumore ovarico ha scelto di rasarsi totalmente a zero e di mostrarsi con grande naturalezza al suo pubblico. Un gesto significativo che ha nascosto in sé un grande messaggio per tutti coloro che stanno vivendo la sua stessa condizione.