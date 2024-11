Fedez beccato: scatta il bacio con un’altra ragazza misteriosa. Il video

Ancora un avvistamento per Fedez, questa volta da New York. Il rapper beccato mentre bacia una misteriosa ragazza…

Sembra una storia già vista ma in realtà si tratta di una novità. Fedez è stato nuovamente avvistato in dolce compagnia. Questa volta a New York, dove il rapper è volato con alcuni amici per trascorrere qualche giorno. L’artista è stato pizzicato in discoteca mentre bacia in modo appassionato una misteriosa ragazza…

Fedez, il bacio a New York: il video

Fedez

Dopo i tanti avvistamenti dell’estate appena passata, Fedez torna protagonista dell’ennesimo scoop in discoteca. Questa volta, il rapper è stato pizzicato in un locale di New York dove è volato in compagnia di alcuni amici.

A beccarlo è stato il noto giornalista esperto di gossip e spettacolo, Alberto Dandolo che ha pubblicato un video esclusivo che ha lasciato i fan del ragazzo, ma anche quelli della Ferragni, a bocca aperta. Il filmato, diffuso sui social media, vede protagonista appunto Federico in un momento intimo con una ragazza sconosciuta. La location è il Circoloco, un locale di musica elettronica molto popolare nella Grande Mela, che ospita dj di fama internazionale e celebrità di vario calibro. Nella breve clip si vedono appunto i due baciarsi in modo appassionato.

Chi è la ragazza

Al momento non sappiamo chi sia la ragazza impegnata nella serata insieme a Federico. Gli unici dati certi sono quelli riportati da Dandolo che nella didascalia del suo contenuto Instagram ha scritto: “ESCLUSIVO VIDEO SGOOOOP (2 Novembre. Ora italiana 13.28). FEDEZ AL CIRCOLOCO DI NEW YORK IN DOLCE COMPAGNIA”, tutto volutamente in maiuscolo per rendere l’idea dell’ennesimo avvistamento del rapper.

Come detto, non sappiamo che se la ragazza in questione possa essere una donna conosciuta nel locale in quella serata o se si trattati di una giovane che faceva parte del gruppo partito con Fedez a New York. Si attendono aggiornamenti e altri scoop a tal proposito.