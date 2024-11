“Sonia Bruganelli priva di grazia”: scontro di fuoco con Lucarelli e Mariotto

A Ballando con le Stelle sono ancora scintille tra Sonia Bruganelli e la giuria. In particolare con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Nuova puntata di Ballando con le Stelle e nuove tensioni tra Sonia Bruganelli e la giuria. Proprio quando sembravano esserci placati gli animi tra la concorrente alcuni giudici, ecco che nell’ultima diretta, le cose si sono trasformate ancora con alcune critiche alla ex di Bonolis che l’hanno fatta piuttosto arrabbiare con risposte di fuoco, specie nei confronti di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Sonia Bruganelli e i commenti della giuria

Sonia Bruganelli

Prima della sua esibizione nella puntata di sabato 2 novembre 2024, la Bruganelli ha parlato del suo percorso all’interno del programma sottolineando come non abbia gradito certe critiche ricevute soprattutto da Mariotto e dalla Lucarelli.

Sonia, commentando la sua prestazione della settimana scorsa, nella clip mandata in onda si è detta poco convinta dei voti espressi dai due giudici: “Dal di fuori inizio a vedermi e a vedere che non sono più così scomposta, così fuori da quello che faccio”, ha dichiarato la donna convinta della sua crescita nella danza. “Credo che il ballo di sabato non sia stato il ballo di una persona priva di personalità. Poi ci sono Selvaggia e Mariotto che sono una nube nera. Sì, arrivi lì (davanti alla giuria ndr) e c’è una nube nera”.

Le scintille con Mariotto

Proprio queste parole sono state prese in considerazione dopo la nuova esibizione della Bruganelli con i due giudici che hanno commentato e votato il passo a due della concorrente. Proprio a seguito delle votazioni, la bella Sonia ha quindi rincarato la dose rispetto alla clip mostrata in precedenza: “A volte vedo dei voti alti per Furlan e Mariotto a me mette 5 da 5 puntate. Qualche dubbio ce l’ho“.

Frasi che hanno generato la replica di Mariotto e della Lucarelli: “Mi sembra di capire che Sonia questa sera si sia divertita e pensi di avere ballato bene. Chi sono io per distruggerle questo sogno?”, ha detto la penna graffiante. Mariotto, invece, ha detto: “Io l’ho trovata priva di grazia”.

Dal canto suo la Bruganelli ha risposto duramente facendo riferimento al look del giudice: “Va bene tutto, ma come posso rispondere a Mariotto vestito così e col turbante?“.