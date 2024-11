GF, notte a luci rosse: scatta la censura. “Hanno superato il limite”

Momenti bollenti al GF con due concorrenti, Shaila e Lorenzo, che si sono nuovamente scatenati obbligando la regia alla censura.

Non ce la fanno proprio a stare lontani l’uno dall’altra. Al GF, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si stanno scatenando e stanno provocando un po’ tutti con i loro comportamenti. Anche nella notte di Halloween, infatti, i due si sono sbizzarriti costringendo la regia a censurare alcuni momenti di effusioni davvero a luci rosse…

GF, censura per Shaila e Lorenzo

Shaila Gatta

Sembra arrivato ad un punto “estremo” il rapporto tra Shaila e Lorenzo al GF. I due, ormai, non riescono a frenarsi più e per l’ennesima volta si sono ritrovati a scambiarsi effusioni più che bollenti quasi davanti a tutti.

La coppia, nella notte di Halloween, con tanto di “trucco e parrucco”, si è lasciata andare a baci e carezze proibite costringendo la regia a censurarli e a cambiare telecamera. Diversi utenti hanno però ripreso comunque il momento dalla diretta h24 presente su Mediaset Extra condividendo tutto sul web e suscitando svariate reazioni.

Questi hanno superato proprio il limite della decenza e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità e viscidume.

Mi vergogno io per le loro famiglie costrette a vedere questo squallore.

Che imbarazzo. #grandefratello pic.twitter.com/76F0gEEw3I — ɛƙım (@feelslikehome22) November 1, 2024

Le reazioni

Il feeling e le effusioni della Gatta e di Spolverato sono sembrate eccessive ai più e, per alcuni, persino forzate e finte. “Ai limite della decenza”, ha scritto qualche utente commentando uno dei tanti filmati relativo alla scena avvenuta nella notte. “Ora basta, hanno superato il limite bisogna intervenire e non basta la censura”, ha commentato qualche altro.

Enzo Paolo Turchi stufo delle effusioni

La coppia sta facendo perdere la pazienza anche a qualche concorrente. In particolare Enzo Paolo si era lamentato delle loro effusioni eccessive già diverse ore prima della notte di Hallowen. L’uomo aveva spiegato di comprendere l’affetto e tutto il resto ma aveva sottolineato una mancanza di rispetto per Javier e non solo: “Io a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue”, erano state le sue parole.