Bianca Guaccero fa sul serio: presentazioni in famiglia con Pernice

La coppia di Ballando con le Stelle sempre più unita: Bianca Guaccero e Giovanni Pernica sembrano fare sul serio…

Risvolto amoroso a Ballando con le Stelle con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice protagonisti. A quanto pare, al netto dei rumors smentiti sul loro conto, i due in realtà starebbero andando avanti con la loro “relazione”. La conferma è stata data in qualche modo dalla famosa attrice e conduttrice con un messaggio social particolare.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: presentazioni in famiglia

Bianca Guaccero

Sempre più affiatati la Guaccero e Pernice che sembrano aver portato a termine le presentazioni in famiglia. Ebbene sì, perché la conduttrice e attrice ha svelato con un post social di aver portato Giovanni in Puglia, a conoscere amici e famiglia… “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo”, ha detto la donna.

“Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa. Adesso siamo in Auditorium e ci stiamo preparando al meglio per regalarvi tante emozioni nella prossima puntata”, le sue parole che confermano come la relazione stia andando davvero a gonfie vele non solo sul palco di Ballando con le Stelle, con la gara in corso su Rai 1, ma anche nel privato.

Il viaggio a Londra

Allo stesso modo, qualche tempo fa, era stato lo stesso Pernice a voler portare l’attrice “nel suo mondo”. I due erano volati a Londra e Giovanni aveva spiegato: “Siamo tornati da Londra e vi posso giurare che non abbiamo fatto altro che allenarci per darvi il meglio” ha raccontato il ballerino. Giovanni ha, poi, aggiunto: “È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo”. E ancora: “Vivo a Londra da dieci anni. Per la prima volta Bianca è venuta a vedere come vivo io. Ci siamo uniti un po’ di più […]. Devo dire che è stato qualcosa di profondo”.