Bianca Guaccero e il ballerino di Ballando con le stelle Giovanni Pernice sempre più vicini: il viaggio a Londra.

È dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle che i telespettatori, e i giudici, hanno notato un certo affiatamento tra Bianca Guaccero e il ballerino Giovanni Pernice. Tra i due l’attrazione è palpabile, anche se hanno sempre negato ogni rumors di un possibile coinvolgimento amoroso.

Ma le ultime rivelazioni hanno fatto tornare la speranza nei fan che sperano in un risvolto amoroso tra i due, come nel 2022 fu per Ema Stokholma e il ballerino Angelo Madonia (ora impegnato con Sonia Bruganelli).

Scopriamo che cosa è successo tra l’attrice e il ballerino.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice volano a Londra

Nella serata di sabato 26 ottobre, l’esibizione di Bianca e Giovanni ha lasciato i fan a bocca aperta. Infatti, il loro ballo sensuale, culminato in un bacio inaspettato, ha attirato l’attenzione della giuria e dei telespettatori.

Ma non è tutto. Infatti, il ballerino ha rivelato di essere da poco tornato da un viaggio a Londra fatto proprio in compagnia della Guaccero.

“Siamo tornati da Londra e vi posso giurare che non abbiamo fatto altro che allenarci per darvi il meglio” ha raccontato il ballerino. Giovanni ha, poi, aggiunto: “È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo“, e ha continuato: “Io vivo a Londra da dieci anni. Per la prima volta Bianca è venuta a vedere come vivo io. Ci siamo uniti un po’ di più, essendo lontani dalla realtà di Ballando… È stato qualcosa di profondo“.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: un legame sempre più forte

Il legame che si è instaurato tra la Guaccero e il ballerino Pernice è molto più di un rapporto tra colleghi.

Infatti, la stessa conduttrice televisiva ha confessato: “Abbiamo trovato un’incredibile affinità in modo del tutto naturale, un’alchimia di quelle che non si possono costruire. Vedremo“.