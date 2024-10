Ema Stokholma sorprende tutti, la confessione: “Mi piacciono le donne”

Ema Stokholma fa un annuncio social che sorprende i fan: “Ora mi piacciono le donne”. Il pubblico è pieno di domande.

La speaker radiofonica Ema Stokholma è famosa per la sua schiettezza e solarità, nonostante l’infanzia difficile. Dopo la relazione, poi scoppiata, con il ballerino Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle oggi impegnato con Sonia Bruganelli, Stokholma è tornata ad attirare l’attenzione sulla sua vita sentimentale.

Un post inaspettato su X (ex Twitter) ha sorpreso i suoi fan: un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo che cosa è successo.

Ema Stokholma: “Ora mi piacciono le donne”

Un post X di Ema Stokholma ha lasciato i fan a bocca aperta: “Ora mi piacciono le donne” scrive la dj e speaker radiofonica.

Comunque ora mi piacciono le donne. — ema stokholma (@emastokholma) October 27, 2024

La rivelazione è arrivata alla fine di una serie di post in cui raccontava alcune esperienze vissute con uomini con cui ha avuto una relazione.

“Uno che mi piaceva una volta mi fa: che casino avevo detto niente piu spunte blu per le mie relazioni. Fine” racconta in un primo post, mentre nel secondo ha rivelato: “Un altro che mi piaceva ma mai visto, pochi giorni fa Prendo corraggio e gli scrivo Siamo coetanei Mi fa: a me piacciono le persone piu grandi Io: quanto piu grandi? Lui: anche 80 Fine“.

La vita privata di Ema Stokholma

Nel 2022, Ema ha partecipato al programma televisivo Ballando con le stelle, dove ha conosciuto Angelo Madonia, con cui ha iniziato una relazione. La storia, però, è terminata dopo qualche tempo.

Poco tempo fa, Madonia ha parlato in termini affettuosi del loro passato insieme, e ha sottolineato come la relazione sia stata significativa, ma che entrambi hanno preso strade diverse.

Oggi la dj risulta essere single, e con questa nuova rivelazione potrebbero presto arrivare nuove interessanti novità.