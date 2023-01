Non sono mancate le sorprese amorose e non solo in questi ultimi giorni. Vediamo i migliori gossip della settimana.

Polemiche, flirt, amori veri o presunti. Anche in questi ultimi giorni non sono mancate le notizie. Dalla nuova possibile coppia Satta-Berrettini, fino alla bufera generatasi per alcune parole di Fedez sul caso Emanuela Orlandi. Andiamo a vedere i gossip della settimana dal 23 al 27 gennaio.

I gossip della settimana: flirt Melissa Satta-Berrettini

Melissa Satta

Se son rose fioriranno. Così si dice e così sperano anche i fan di Melissa Satta e Matteo Berrettini che questa settimana sono stati protagonisti della copertina di Chi che li ha pizzicati insieme affermando anche di un bacio e di una notte insieme a casa di lei.

Di seguito anche il post Instagram con la copertina di Chi e la foto:

La doppia gaffe di Fedez

Fedez

Ha fatto molto discutere quanto accaduto nel podcast di Fedez ‘Muschio Selvaggio’. Il rapper si è lasciato andare ad alcune frasi poco rispettose su Emanuela Orlandi, la donna ormai sparita da 40 anni e mai ritrovata.

L’artista ha detto: “Non l’hanno mai trovata” ma anche parlando del fatto che potrebbe essere morta e “in cielo”, ha aggiunto: “E’ un pilota?”.

Battute che hanno generato molta polemica e per le quali, va detto, il marito di Chiara Ferragni si è già scusato con il fratello della donna.

Di seguito anche la prima gaffe del rapper:

Il caso Orlandi è lo specchio di una società dei sepolcri imbiancati, un qualcosa per cui indignarsi seriamente…

E lui cosa fa? Ride di gusto. Fedez come personaggio ha sempre dimostrato di essere uno zotico arricchito a cui dare attenzioni è pericoloso pic.twitter.com/sICspWi5fN — Melissa P. (@bellamaballa) January 24, 2023

Il party di Michelle Hunziker per i 46 anni

Michelle Hunziker

Questa settimana ha anche visto la bellissima Michelle Hunziker festeggiare il suo 46esimo compleanno. Party a tema “007” per lei. Tantissimi invitati tra amici e parenti.

Paura per Kate Middleton

Kate Middleton

Non manca anche qualche questione di salute. Ed in particolare una voce che è circolata nel Regno Unito relativa alle condizioni di Kate Middleton. Secondo alcuni, la donna sarebbe alle prese con un dimagrimento eccessivo che l’avrebbe costretta al ricovero. Una indiscrezione che, per ora, non ha trovato conferme.

Paris Hilton è diventata mamma

Paris Hilton

Vogliamo chiudere con una bella notizia: la nascita di una nuova vita. Paris Hilton, a sorpresa, ha annunciato di essere diventata mamma. La bella modella ed ereditiera pare aver fatto ricorso alla maternità surrogata per avere il suo primo figlio.

Al momento sulla vicenda abbiamo solo il suo post d’annuncio molto tenero.

Riproduzione riservata © 2023 - DG