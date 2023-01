Nuova situazione preoccupante al GF Vip dove i concorrenti si sono esposti per un loro compagno che non se la passa bene.

Allarme al GF Vip. Un concorrente non sta bene e le tensioni dell’ultimo periodo l’avrebbero portato a piangere, vomitare e parlare da solo. Stiamo parlando di Edoardo Donnamaria che, secondo le parole dei suoi compagni di avventura, sta male dopo il caos recente con la fidanzata Antonella Fiordelisi.

Paura al GF Vip per Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria

Le recenti discussioni avvenute all’interno della Casa del GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi avrebbero avuto le prime conseguenze. Il ragazzo, infatti, non sembra passarsela bene. Anzi. A livello fisico e mentale, il giovane pare attraversare una situazione di “down” totale.

A raccontare momenti davvero choc sono stati i suoi compagni di avventura ed in particolare Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Attilio Romita.

“Ieri forse voi non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i cogloni. Quando io vedo uno, che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa, va a vomitare lì dietro, perché sta di mera appena alzato e non ce la fa più, bisogna che questa persona la aiuti. Questa situazione lo sta massacrando. Ma voi non vi rendete conto”, ha detto Onestini.

E ancora: “Quando uno va a vomitare là dietro e io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, per non farsi vedere e sentire da nessuno”

A rincarare la dose, anche quanto raccontato da Tavassi: “Ieri sera l’ho trovato che dormiva al freddo, scalzo, a – 6 gradi. Io sono andato là e gli ho messo la coperta e gli ho detto: “Ma stai dormendo qua”, si era addormentato da solo, tutto scalzo, credimi faceva un freddo…”.

Anche Romita ha aggiunto: “Io l’ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto, parlava da solo”.

Di seguito anche un post Twitter che riguarda il momento di Donnamaria:

Edoardo Donnamaria scappa più veloce del vento 💔



Parte 23 (Edo che vomita di nascosto per via dell'ansia, dorme a terra al freddo, parla da solo). Questo ragazzo va allontanato da Antonella.#GFvip #incorvassi #donnalisi #oriele #drojette pic.twitter.com/FYAKm6G5FT — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) January 27, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG