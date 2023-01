Cosa avrà voluto dire Melissa Satta nel suo ultimo messaggio social su Instagram? Si parla di amore e in questo periodo…

Si è parlato tanto di Melissa Satta negli ultimi giorni. Tutta “colpa” di un presunto flirt con il tennista Matteo Berrettini. L’ex Velina, dal canto suo, non sta facendo nulla per far smettere i rumors e adesso, sui social, ha pubblicato nelle stories una frase decisamente enigmatica.

Il messaggio social di Melissa Satta

Melissa Satta

Frecciata, conferma del flirt o semplice citazione? La storia Instagram di Melissa Satta è decisamente enigmatico e in tanti si stanno chiedendo con chi ce l’abbia o, per lo meno, a chi si riferisca.

L’ex Velina ha pubblicato una frase importante che può dare spazio a diverse interpretazioni: “Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse”.

La domanda è chiaramente il senso di tale esternazione. Potrebbe essere un riferimento all’ex Mattia Rivetti che non l’ha più cercata oppure al presunto nuovo amore, Matteo Berrettini.

Le indiscrezioni sul loro conto, come detto, li vedrebbero intenti in un nuovo flirt. I due, secondo Chi, si sarebbero visti prima ad un evento sportivo e successivamente a cena con tanto di serata terminata a casa di lei.

Sull’argomento, però, i protagonisti non hanno dato versioni ufficiali. Anche per questa ragione le parole della Satta restano decisamente un punto di domanda…

Di seguito anche la copertina di Chi di cui l’ex Velina è stata protagonista questa settimana:

