Manca poco a Sanremo 2023 e Orietta Berti ha fatto le sue “previsioni” tra vincitori e aspettative non facendosi mancare anche una “frecciatina”.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e sono tanti i commenti sui cantanti e sui possibili papabili alla vittoria. Uno degli ultimi pareri è arrivato da Orietta Berti che a RTL 102.5 ha fatto le sue “previsioni”. La cantante e opinionista tv conosce bene la kermesse musicale avendo preso parte a ben 12 edizioni.

Orietta Berti verso Sanremo

Orietta Berti

“Il Festival di quest’anno è il massimo. Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni”, le parole di Orietta Berti su Sanremo 2023. “La serata del giovedì non lo guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai”, ha detto facendo riferimento alla giornata dedicata ai duetti.

Durante l’intervista la cantante ha anche fatto alcune previsioni su chi potrebbe vincere: “Per me il Festival più bello è stato quello del 2021 perché non c’era il pubblico ma solo l’orchestra e il maestro. Vittoria finale? Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia”.

Proprio questa ultima frase è sembrata una frecciatina bella e buona ad Ultimo. L’artista, Niccolò Moriconi, infatti, nell’edizione del 2019 aveva sfiorato la vittoria con la canzone ‘I miei particolari’ ma, grazie soprattutto al voto della sala stampa, l’aveva spuntata Mahmood e ci era rimasto piuttosto male.

Di seguito un recente post Instagram di Ultimo:

