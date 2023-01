Imbarazzo in studio a Uomini e Donne dopo la rivelazione di una dama a proposito di un cavaliere. Cosa è successo.

Mix di imbarazzo e ironia in studio nel pomeriggio di Uomini e Donne quando la dama Paola ha iniziato a parlare e ha raccontato una rivelazione privata del cavaliere Alessandro. Quale? Un passato da “pornodivo”…

Gelo a Uomini e Donne: “Ha fatto il pornodivo”

Davanti agli occhi e alle orecchie attente di Maria De Filippi, ecco che negli studi di Uomini e Donne c’è stato un siparietto decisamente “piccante” tra due partecipanti del trono over.

Protagonisti, come anticipato, Paola e Alessandro con la donna che ha esordito: “Mi chiedo come una persona che si vanta tanto di aver fatto il pornodivo da giovane, poi si imbarazza se una donna gli apparecchia una tavola. Questa non l’ho capita”.

Parole che, inizialmente, non sono state comprese e che hanno suscitato, ovviamente, grande curiosità. “: è bastata questa frase di Paola riferita al passato di Alessandro per far accendere la discussione nel programma Uomini e Donne. “Ma come? Chi è il pornodivo?”, hanno chiesto in coro i presenti con Gianni Sperti, Tina Cipollari e la padrona di casa Maria De Filippi in pole.

“Giuro, io non so chi fa il pornodivo”, ha detto la De Filippi. Poi, una volta compreso che si stesse parlando di Alessandro. “Recitavi? A noi non risulta, non ce lo ha mai raccontato. Ha recitato nudo?”.

A rispondere ancora Paola: “Mi ha raccontato che ha fatto dei film abbastanza… Insomma. Per questo mi ha stupito questa cosa che si imbarazza se una donna gli apparecchia la tavola. Ma come? Una persona che racconta che da giovane ha fatto determinate cose…”.

Fornendo poi maggiori dettagli: “Mi ha detto che con un amico suo facevano delle riprese. Non so se poi sia una bugia anche questa”.

Se sull’argomento Alessandro non si è praticamente pronunciato, a prendere la parola è stato Gianni Sperti che, rivolgendosi a Paola, ha detto: “La tua è una critica gratuita, dettata dall’animo ferito di una donna, che si sente rifiutata e respinta dall’uomo che lei avrebbe voluto al suo fianco, dal momento che la frequentazione si è interrotta”.

Ad ogni modo la curiosità sul tema resta. Chissà cosa verrà fuori col passare dei giorni…

Di seguito anche un post Twitter di un utente con il siparietto andato in scena:

Paola e il passato da """pornodivo""" di Alessandro#UominieDonne pic.twitter.com/6Lnf8fsezE — Roberto Mallò (@robymallo) January 27, 2023

