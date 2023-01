Hanno iniziato a volersi bene nella scuola di Amici, ora Sangiovanni e Giulia Stabile continuano ad amarsi e tra loro va a gonfie vele…

Si sono conosciuti nel 2020 partecipando ad Amici di Maria de Filippi. Hanno iniziato a sostenersi, volersi bene e il loro feeling è sbocciato in una bellissima relazione. Parliamo di Sangiovanni e Giulia Stabile che, dopo l’edizione conclusasi nel 2021, hanno continuato a stare insieme e, a quanto pare, ad amarsi alla follia!

L’amore bellissimo tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Sangiovanni

Come tutti ben sapranno, Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati compagni ad Amici: lei nella categoria ballo, lui nel canto. Il loro rapporto è stato un continuo crescendo, sia a livello scolastico e lavorativo, sia a livello personale.

I giovani hanno sfruttato la scuola per migliorare e darsi un futuro ma anche per portare avanti la loro bellissima relazione che, facendo ogni tipo di gesto scaramantico, li sta portando a viversi nonostante le varie carriere, in modo intenso.

I due sono molto riservati e proteggono i loro sentimenti. Sui social, infatti, rispetto a quanto si potrebbe pensare per la loro giovane età, i due “proteggono” la loro relazione e il loro amore. Poche, le foto che li vedono insieme ma decisamente piene di significato.

L’ultima è arrivata dal profilo ufficiale su Instagram di Giulia che ha condiviso un’immagine per il compleanno di Sangiovanni. “20 per la mia persona preferita”, ha scritto la ballerina pubblicando un carosello di momenti condivisi col cantante. Dolce e speciale anhe la risposta del ragazzo: “Nessuno. Mi fa divertire come te”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia e la dedica della ballerina nel giorno del compleanno del compagno:

