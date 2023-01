Felici e innamorati. Ezio Greggio e Romina Pierdomenico si raccontato a 360° svelando quale sia il loro segreto di coppia.

Ridere e una grande intesa. Sembrano essere questi i segreti di coppia tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Il noto conduttore di Striscia la Notizia e la bellissima modella e attrice fanno coppia fissa ormai dal 2018 e il loro amore va a gonfie vele. A Gente, i due hanno condiviso i loro segreti e tanto altro.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico raccontano il loro amore

Ezio Greggio

“Molti credono che tanta differenza d’età (trentanove anni, ndr) sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo”, ha detto Romina Pierdomenico sul rapporto con Ezio Greggio con grande orgoglio.

Il conduttore ha anche aggiunto: “Il segreto del nostro legame? Lei è la persona che mi fa più ridere tra quelle che frequento é basilare ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica”.

Soffermandosi poi sul suo recente libro autobiografico, Greggio ha aggiunto sulla sua carriera: “Bisogna impegnarsi e non mollare mai, poi le occasioni arrivano. Il primo a credere in me fu il regista Rai Giancarlo Nicotra, quindi conobbi Antonio Ricci con cui lavoro in Tv da 40 anni: Drive in, Paperissima, Odiens, Striscia la Notizia. Per il cinema, altro mio grande amore, devo molto all’incontro con Carlo ed Enrico Vanzina con cui ho girato tanti film, da Yuppies (1986) a Lockdown all’italiana (2020). Negli Stati Uniti ho invece stretto un sodalizio lavorativo e d’amicizia, che dura dagli anni Ottanta, con Mel Brooks”.

