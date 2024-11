Dal nuovo amore di Elisabetta Gregoraci alle confessioni di Mara Venier: i gossip della settimana

Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni per quanto concerne il mondo della tv, dei social e in generale dello spettacolo. L’attenzione è stata attirata dai nuovi amori, o presunti tali, come quello di Elisabetta Gregoraci. Ma non solo. Anche l’intervista di Mara Venier a Belve ha regalato alcune dichiarazioni inedite da parte della Zia della Tv. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 18 al 22 novembre 2024.

I gossip della settimana: nuovo amore per Elisabetta Gregoraci?

Dopo le voci di un possibile netto riavvicinamento con Flavio Briatore, ecco Elisabetta Gregoraci stupire tutti con quello che potrebbe essere un nuovo fidanzato.

Elisabetta Gregoraci

Il settimanale Chi ha pizzicato la bella Eli con Tomas Talin, rampollo ed erede di una nota azienda che opera nel settore degli imballaggi e bagagli negli aeroporti.

I ritocchini di Elisabetta Canalis: parla l’esperta

Elisabetta Canalis

Ha destato curiosità l’intervento di una famosa dottoressa che ha rivelato quelli che sarebbero stati i ritocchini a livello estetico di Elisabetta Canalis.

Secondo l’esperta, l’ex Velina avrebbe effettuato pochi ma efficaci piccoli interventi e si sarebbe aiutata a mantenere un fisico al top grazie allo sport e all’alimentazione.

Le confessioni di Mara Venier a Belve

Mara Venier

Non solo ironia e lavoro per Mara Venier nel corso dell’interessante intervista a Belve nella prima puntata della nuova edizione del programma con Francesca Fagnani.

La Zia della Tv, infatti, ha svelato di aver subito delle violenze in passato: “Una violenza fisica e psicologica che è durata molti anni e che io ho subito, perché ero incapace di reagire”, alcune delle sue parole.

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: il bacio

Anna Tatangelo

Non ci sono più dubbi in merito al nuovo amore di Anna Tatangelo. Il settimanale Chi ha pizzicato la cantante con Giacomo Buttaroni, 29enne con un passato come calciatore, interrotto da un infortunio.

Il media ha beccato i due intenti a darsi un tenero bacio a conferma che la coppia stia procedendo a gonfie vele.

Chiara Ferragni, il lungo riassunto dell’ultimo anno

Chiara Ferragni

“Un anno nella mia ‘nuova’ casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita”. Sono state queste alcune delle parole di Chiara Ferragni in un lungo post riassuntivo dell’ultima annata vissuta tra problematiche lavorative e soprattutto a livello personale.

L’imprenditrice digitale ha condiviso alcuni pensieri speciali che hanno emozionato i suoi seguaci e dove è stato presente anche un evidente riferimento a Fedez…