Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni non si nascondono più: baci e coccole in stazione prima di partire insieme.

Anna Tatangelo, una delle cantanti italiane più amate, sembra aver trovato un nuovo amore. Nei giorni scorsi, la cantante è stata paparazzata insieme a Giacomo Buttaroni, giovane allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC.

I due sono stati immortalati in atteggiamenti affettuosi alla stazione Termini di Roma, scambiandosi baci e gesti di tenerezza prima di partire insieme. Pare che ormai i due non nascondano più il loro amore, ma scopriamo tutti i dettagli sulla loro relazione.

Giacomo Buttaroni e Anna Tatangelo: un nuovo amore

Il 2024 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Anna Tatangelo. Dopo aver conquistato il pubblico come coach nel programma Io Canto Generation 2024, ha deciso di dedicare più tempo alla sua vita personale.

La relazione con Giacomo arriva dopo storie che hanno fatto scalpore, come quella con Livio Cori e, più recentemente, con Mattia Narducci. Qui le foto pubblicate da Chi.

Il nuovo amore della cantante, Giacomo Buttaroni, ha 29 anni e un passato come calciatore, interrotto da un infortunio, nonché una brillante carriera come allenatore.

È anche fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur e si distingue per il suo impegno con i giovani talenti sportivi. Nonostante la sua notorietà nel settore calcistico romano, tiene un basso profilo sui social, e ciò dimostra di voler mantenere una certa riservatezza.

Anna Tatangelo: un nuovo inizio

Le foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano Anna Tatangelo raggiante, con un sorriso che tradisce la felicità di questo nuovo capitolo. La cantante sembra aver trovato l’equilibrio tra una carriera sempre in ascesa e la serenità della vita sentimentale.

Dagli scatti sappiamo che Anna e Giacomo sono partiti insieme. Si godranno una vacanza romantica? Non ci resta che attendere le prossime segnalazioni per scoprire come si evolverà la relazione.