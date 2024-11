Esperienza da incubo per Antonio Cassano al famoso ristorante Salt Bae: “Ecco cosa ho mangiato pagando 880 euro”.

Antonio Cassano ha stupito tutti raccontando un episodio singolare. L’ex calciatore ha raccontato quanto gli è successo in un podcast, in cui ha espresso il suo disappunto dopo essere andato a mangiare in un noto ristorante, il Salt Bea, famoso per i suoi piatti di carne e i prezzi esorbitanti.

Ma scopriamo quanto ha pagato e che cosa pensa di questo ristorante tanto famoso quanto costoso.

Antonio Cassano al Salt Bea: il racconto shock

“Siamo andati in Grecia con la mia famiglia – ha raccontato Cassano – e abbiamo ordinato quattro antipasti di carne e un taglio grande da dividere“.

Una cena apparentemente normale, ma il conto finale ha lasciato tutti a bocca aperta: ben 880 euro, cioè 220 euro a persona.

Antonio Cassano

La cena comprendeva, quindi, alcuni antipasti e un piatto principale, ma il dettaglio dei costi non sembra giustificare una cifra così alta. Cassano, sorpreso, ha inizialmente pensato a un errore: “Chiamo il cameriere e gli dico: ‘Amico, mi sa che hai sbagliato‘. E lui: ‘No, il conto è quello’“.

Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, è famoso per le sue performance teatrali mentre serve carne e per i prezzi spesso ritenuti eccessivi dai clienti. Nonostante la qualità dei piatti, l’esperienza sembra aver lasciato l’ex giocatore insoddisfatto: “Ci rivedremo mai più!“, ha dichiarato con ironia l’ex calciatore.

Le reazioni e i commenti sui social

Le parole di Cassano hanno scatenato una pioggia di commenti sui social. Molti si sono schierati con l’ex calciatore, condividendo le critiche sui prezzi spropositati dei ristoranti di Salt Bae. Altri, invece, hanno sottolineato come andare in un locale così famoso comporti inevitabilmente certi costi.

L’episodio ha divertito i fan, che ormai da anni conoscono la fama del noto ristorante dello chef turco.