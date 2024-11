Chiara Ferragni pubblica un post per festeggiare il suo primo anno nella nuova casa: il velato riferimento a Fedez la incastra.

Chiara Ferragni ha pubblicato un post sui social che ha immediatamente acceso l’interesse dei fan e dei media. La celebre imprenditrice digitale, seguita da milioni di persone, ha condiviso un’intensa riflessione su un anno che ha definito il più complicato della sua vita, ma anche il più liberatorio.

Nel messaggio, Ferragni parla di un percorso di rinascita personale e professionale, sottolineando l’importanza di circondarsi di persone che dimostrano amore autentico e sincero. Ma non mancano i riferimenti a Fedez e all’inizio della nuova storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni: i riferimenti a Fedez e il presunto nuovo amore

L’ultimo post di Chiara Ferragni non è passato inosservato.

“Un anno nella mia “nuova” casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita” scrive Chiara.

Poi continua: “Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero“.

Le parole di Chiara sembrano alludere al capitolo chiuso con l’ex marito Fedez, senza mai nominarlo direttamente.

I riferimenti al nuovo amore

Il messaggio ha acceso i riflettori su Giovanni Tronchetti Provera, giovane imprenditore e figlio del noto Marco Tronchetti Provera, con cui pare stia nascendo una relazione.

Sebbene Chiara non confermi nulla apertamente, i fan hanno letto tra le righe una dichiarazione d’intenti verso una nuova fase della sua vita.

L’influencer conclude il post con un messaggio sul futuro: “Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio“.