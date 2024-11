Elodie furiosa: scintille con Lucilla Agosti dopo la battuta a luci rosse

Botta e risposta piuttosto acceso in radio tra Elodie e Lucilla Agosti per una battuta sulla foto di nudo sul calendario Pirelli.

Momenti di imbarazzo e di tensione in radio negli studi di Radio 101. Protagoniste Elodie e Lucilla Agosti con quest’ultima che ha fatto una battuta citando alcuni meme relativi alla recente partecipazione della cantante al calendario Pirelli con tanto di scatto osè molto provocante che ha portato diversi commenti per l’artista.

Elodie si arrabbia con Lucilla Agosti

La nota cantante Elodie è stata ospite di Lucilla Agosti ai microfoni di Radio 101 ma qualcosa è andato storto. O meglio. Per alcuni minuti, tra le due c’è stata una forte tensione. Tutta “colpa” di una battuta a luci rosse della conduttrice radiofonica…

Elodie

La vicenda tra le due è nata con la Agosti che ha fatto un commento sulle foto di Elodie per il calendario Pirelli 2025. In particolare su quella diventata “famosa” dove la cantante è nuda con un tronco davanti.

In questo senso, Lucilla ha detto: “Per l’ultima foto, quella in cui sei nuda con il tronco davanti, ci saranno un sacco di meme. Li sto aspettando”.

La cantante, però, è sembrata fin da subito non apprezzare: “Quali meme?”, ha domandato stizzita. La Agosti ha quindi replicato: “La roba nuda, tu con il tronco davanti. Te lo diranno tutti, ‘ammazza c’è la roba davanti, prima era una foglia’. A te non arrivano queste cose? La grezzata dell’uomo arriva sempre”

La Di Patrizi, però, è stata davvero glaciale: “Non ho capito sono seria. No davvero. Magari l’hanno già scritta, diciamo che ho altro da fare che leggere i commenti”.

L’imbarazzo e l’affondo

La tensione tra le due è proseguita ancora qualche istante, giusto il tempo per Elodie di rincarare la dose e aggiungere verso la Agosti: “Mi stupisco di te che stai aspettando il meme e il commento. Ti metto in imbarazzo, lo faccio per divertimento. Tranquilla”.

A quel punto, però, Lucilla, probabilmente sorpresa, ha provato a rispondere ma allo stesso ad abbassare i toni: “No, non è vero, era una battuta. Sono io che non voglio mettere in imbarazzo te, è questa la cosa”