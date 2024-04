Tante notizie dal mondo dello spettacolo e della tv negli ultimi giorni. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate anche negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e, naturalmente, dai social. Hanno fatto tanto parlare Fedez e Chiara Ferragni, anche se a distanza e per motivi differenti. Come loro pure Belen e Stefano De Martino che hanno fatto ipotizzare persino ad una reunion. Ma non solo. Anche Giulia De Lellis, in tema amore, pare aver dato qualche novità. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dall’1 al 5 aprile 2024.

I gossip della settimana: nuovo amore per Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis

Dopo la fine della relazione con Carlo Beretta, Giulia De Lellis potrebbe avere un nuovo amore. Gli ultimi rumors, accompagnati da ipotetici indizi, hanno fatto pensare ad un flirt tra la nota influencer e Giano Del Bufalo, fratello della cantante e attrice Diana Del Bufano. Sarà davvero così?

Fabrizio Corona pensa ad un documentario sulla sua vita

Fabrizio Corona

Dopo aver fatto le cose in grande per il suo 50esimo compleanno, Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé. Il motivo? Secondo indiscrezioni, l’ex re dei paparazzi starebbe pensando di dare vita ad un documentario che possa mettere in luce tutte le esperienze da lui vissute dall’infanzia ad oggi.

Il presunto flirt di Fedez

Fedez

La crisi con Chiara Ferragni e il viaggio a Miami con i figli. Ma non solo. Fedez ha fatto parlare negli ultimi giorni per alcuni contenuti social che lo avrebbero fatto associare ad una modella. Da qui a parlare di flirt è stato un attimo. Alcune stories Instagram, poi rimosse, hanno fato ipotizzare a qualcosa di “sospetto” tra il rapper e l’ex Miss Georgia, Nini Gogichaishvili.

La crisi di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Da una parte Fedez, dall’altra Chiara Ferragni, appena tornata dalla vacanza con i figli a Dubai. Secondo alcune segnalazioni, l’imprenditrice digitale non starebbe vivendo un bel momento.

Addirittura starebbe passando le sue giornate dalla psicologa, cosa che conferemerebbe la situazione molto complessa sia dal punto di vista personale, con la crisi con il marito Federico, sia professionale, dopo lo scandalo pandoro Balocco e le altre vicende.

Belen e Stefano De Martino di nuovo “insieme”

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Al momento non si tratta di una reunion a tutti gli effetti, almeno sembra, però, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è stato senza dubbio un bellissimo riavvicinamento. Il settimanale Gente, infatti, ha pizzicato i due insieme, probabilmente per un momento in famiglia insieme al figlio Santiago.

Di seguito anche il post Instagram di Gente con la copertina con i due ex: