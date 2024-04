La crisi con Fedez e, ora, la lontananza dai figli. Come sta Chiara Ferragni? Arriva la segnalazione sull’imprenditrice digitale.

La vacanza a Dubai insieme alla famiglia, ma senza Fedez, e, adesso, la “solitudine” con i figli partiti, ancora, ma questa volta col papà. Stiamo parlando, naturalmente, di Chiara Ferragni che secondo alcune recenti indiscrezioni non se la starebbe passando proprio bene…

Chiara Ferragni, come sta adesso

Chiara Ferragni

Nelle ultime giornate, dopo aver ben documentato la recente vacanza a Dubai, per Chiara è stato il momento del “silenzio social”. Ecco perché diversi utenti si sono domandati come se la stesse passando.

A provare a dare qualche risposta ci ha provato L’Investigatore Social, Alessandro Rosica.

L’esperto, infatti, dopo aver condiviso una storia Instagram riferita alla strategia dei Ferragnez di non mostrare i figli, ha fatto vedere la domanda di un utente su come potesse stare la Ferragni.

In questo senso, nella storia condivisa dall’esperto, si legge: “Sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa“.

Sarebbe questa l’indiscrezione/segnalazione sull’imprenditrice digitale che, evidentemente, dopo la vacanza a Dubai, non se la sta passando troppo bene.

Circa una settimana fa, lo stesso Rosica aveva dato per conclusa la storia tra Federico e Chiara. Solitamente l’esperto è molto aggiornato e sa il fatto suo. Vedremo se ci saranno sorprese…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale con i figli:

Fedez ora a Miami con Leone e Vittoria

Come anticipato, il mood negativo nel quale sarebbe ora la Ferragni è dovuto anche alla lontananza dai figli, Leone e Vittoria. I due piccoli, infatti, dopo essere andati con la mamma a Dubai stanno vivendo un’altra vacanza, questa volta col padre, a Miami.

Nelle stories social di Federico, infatti, diverse le foto e i contenuti in cui il genitore cerca di dare un po’ di serenità ai piccoli cercando di non far sentire la pesantezza della crisi matrimoniale.