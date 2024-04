Curioso retroscena svelato da Diletta Leotta. Una particolare “porta in faccia” inaspettata presa in una prestigiosa location.

Anche Diletta Leotta può essere “rimbalzata” da un locale. Inedito retroscena svelato dalla conduttrice DAZN durante una chiacchierata con Daniele Battaglia a Radio 105, durante 105 Take Away. La splendida neo mamma ha spiegato di esserci rimasta male quando, davanti ad uno dei locali più famosi del mondo, il Berghain, non è stata fatta entrare.

Diletta Leotta rimbalzata dal locale

Diletta Leotta

“Sai Daniele che sono stata a Berlino e sai che ti avevo detto che avrei avuto tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima…?”, ha detto la bella Diletta.

Raccontando quanto vissuto, il volo DAZN ha aggiunto: “Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso, con un sorriso smagliante e ho detto ‘Ciao!’. No, ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso. Pure lui ha riso”, ha aggiunto scatenando la reazione divertita del collega e amico Daniele Battaglia.

Di seguito anche un post Instagram di Radio 105 con le parole della conduttrice:

Tra matrimonio e famiglia

Esattamente come lei, anche il compagno e futuro marito Loris Karius è stato rimbalzato. La coppia, che di recente ha dato alla luce la piccola Aria, si è tatuata il nome della bambina e sta progettando le nozze.

Sul matrimonio, la Leotta ha da poco detto: “Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione. L’abito? Non l’ho ancora scelto”, le sue parole da Antonella Clerici a ‘È Sempre Mezzogiorno’.