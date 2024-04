Il mondo del cinema in lutto: è morto l’attore Joe Flaherty, all’anagrafe Joseph O’Flaherty, famoso anche per “Ritorno al futuro”.

Terribile perdita nel mondo del cinema: è morto l’attore Joe Flaherty, all’anagrafe Joseph O’Flaherty. L’uomo aveva 82 anni ed era apparso in molti film come “Ritorno al futuro – Parte II” e “Un tipo imprevedibile”. A darne il triste annuncio è stata sua figlia che ha parlato di una “breve malattia”.

Lutto nel cinema: morto Joe Flaherty

Il mondo del cinema è in lutto dopo l’annuncio della terribile scomparsa del famoso Joe Flaherty. Comico e attore con una carriera ventennale, l’uomo si era distinto in ruoli minori in film di successo come “Ritorno al futuro – Parte II”, “Un tipo imprevedibile” e “La corsa più pazza del mondo 2” ma anche in serie tv come “Scuola di polizia” e “Freaks and Geeks”. Come sottolineato da diversi media era stato anche doppiatore in “I Griffin” e “American Dad”.

L’attore era nato a Pittsburgh il 21 giugno 1941 e si è spento dopo una breve malattia, come comunicato da sua figlia.

L’annuncio della figlia

La figlia del compianto attore, tramite un comunicato molto sentito inoltrato alle varie testate di informazione, ha voluto annunciare la scomparsa del padre.

“Papà era un uomo straordinario, conosciuto per il suo cuore senza limiti e un’incrollabile passione per i film degli anni ’40 e ’50”, le parole della figlia dell’attore, Gudrun. “La sua conoscenza nell’epoca d’oro del cinema non ha delineato solo la sua vita professionale, ma era inoltre una fonte senza fine di fascino per me. Durante gli ultimi mesi ha affrontato delle sfide legate alla sua salute, e abbiamo avuto la preziosa opportunità di guardare molti di quei classici insieme, momenti che saranno per sempre dei ricordi preziosi”.

