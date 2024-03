Diletta Leotta e Loris Karius celebrano l’amore per la figlia con un tatuaggio a Berlino. Intanto procedono i preparativi per le nozze.

Diletta Leotta e il suo compagno Loris Karius hanno condiviso un momento toccante durante il loro viaggio a Berlino. La coppia, che presto convolerà a nozze, ha deciso di rendere indelebile sulla loro pelle l’amore per la loro primogenita, Aria, nata il 16 agosto 2023.

La coppia, infatti, ha deciso di tatuarsi il nome e la data di nascita della loro adorata figlia. L’emozione di diventare genitori ha spinto Diletta e Loris a condividere questo gesto significativo con i loro follower sui social media.

Diletta Leotta e Loris Karius genitori: la dedica

Il tatuaggio che hanno scelto i due neo genitori rappresenta il nome della figlia, con Loris che ha scelto uno stile di stampatello maiuscolo, mentre Diletta ha optato per un elegante corsivo. Accanto al nome, entrambi hanno incluso la data di nascita di Aria, rendendo il gesto ancora più simbolico e significativo.

La foto del tatuaggio è stata pubblicata sui social raccogliendo centinaia di commenti positivi. Tuttavia, non sono mancate le critiche al gesto dei due genitori.

Infatti, qualcuno ha commentato il posto con frasi sarcastiche come “Meno male che hai tatuato il nome e la data di nascita di tua figlia altrimenti lo dimentichi“.

Diletta Leotta e i preparativi delle nozze

Oltrei ai festeggiamenti per l’arrivo della piccola Aria, Diletta Leotta si trova immersa nei preparativi per il suo matrimonio con Loris Karius. Durante un’apparizione a “È sempre Mezzogiorno”, la conduttrice DAZN ha confessato di essere ancora in cerca dell’abito perfetto da sposa.

Il grande giorno è sempre più vicino e i preparativi per le nozze sono in fase di ultimazione. Ma cosa manca? “Adesso sono un po’ in quella fase di panico da organizzazione” aveva rivelato Diletta ad Antonella Clerici quando era ospite del suo programma.