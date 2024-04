Belen e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme dopo mesi di contrasti. Ritorna il sereno per amore del figlio Santiago?

Dopo esattamente quattro mesi dalle infuocate dichiarazioni di Belen contro Stefano De Martino, i due ex coniugi si sono fatti rivedere insieme. Ancora è vivo il ricordo dell’intervista della showgirl a Domenica In in cui ha confessato a Mara Venier i numerosi tradimenti dell’ex marito. Tali accuse sembravano aver messo per sempre la parola fine al loro rapporto. Ma ecco che arriva il colpo di scena.

Il settimanale Gente ha, infatti, pubblicato alcune foto inedite che mostrano Belen e Stefano di nuovo insieme, con il loro figlio Santiago. Questo significa che è tornata la pace tra i due?

Belen e Stefano De Martino: ritorno di fiamma?

Dopo la storia con Elio Lorenzoni e i flirt con Bruno Cerella, Belen sembra essere tornata sui suoi passi. O forse no? Il tempo ha cambiato le dinamiche di quella che sembrava una rottura irreparabile. In un gesto d’amore per il loro figlio, Belen e Stefano si sono ritrovati, felici e sorridenti, dopo tanto tempo.

Belen Rodriguez

Il settimanale Gente ha pubblicato foto esclusive che mostrano la showgirl entrare nell’abitazione milanese dell’ex marito e uscire insieme a lui, diretta a prendere Santiago a scuola.

Nelle foto si vedono i due ex coniugi sorridenti mentre vanno a prendere Santi.

Belen: periodo di pace e riavvicinamenti

Quello con Stefano De Martino non è l’unico rapporto che Belen sta cercando di recuperare. Infatti, solamente la settimana scorsa la showgirl era stata avvistata in compagnia dell’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita.

Pare, quindi, che per Belen stia iniziando un nuovo capitolo di vita, in cui il rapporto con i padri dei suoi figli è diventato fondamentale per garantire un po’ di serenità a Santiago e a Luna Marì.