Nicole Minetti riparte con nuovi progetti televisivi in Italia dopo la conquista di TikTok. L’ex igienista dentale affronta una nuova sfida.

Nicole Minetti torna a far parlare di sé dopo oltre 10 anni dalle polemiche che l’avevano travolta. Coinvolta nel caso Ruby, Minetti era molto legata a Silvio Berlusconi, che l’avrebbe voluta a tutti i costi in politica, come consigliera di Forza Italia.

Dopo gli scandali la Minetti si è allontanata dalle scene, ma oggi è decisa a tornare. Il primo passo l’ha compiuto, conquistando i social, ma adesso è pronta a fare lo step successivo. Infatti, Nicole Minetti è decisa a iniziare una nuova vita in Italia. Ecco che progetti l’attendono.

Nicole Minetti: com’è la sua vita oggi?

L’ex igienista dentale, poi consigliera di Forza Italia, oggi ha 39 anni e pare viaggi in giro per il mondo seguendo il suo compagno, Giuseppe Cipriani. L’uomo è un famoso imprenditore, tra i titolari di alcuni degli alberghi di lusso più famosi al mondo (Harry’s Bar di Venezia, Cipriani, La locanda Cipriani del Torcello e altri ancora).

Nicole Minetti

I due, che sono legati già dal 2012, hanno anche un figli di sei anni, ma adesso la Minetti è pronta a tornare in Italia per iniziare nuovi progetti.

Nicole Minetti: progetti in tv in Italia

Per metà aprile è atteso il ritorno di Nicole in Italia, e i programmi televisivi stanno facendo la fila per intervistarla.

Infatti, alcune delle più importanti reti televisive italiane starebbe facendo la corte alla Minetti per assicurarsi il pieno di share con un’intervista esclusiva.

Oltre alla televisione, Nicole Minetti sta registrando un enorme successo anche sui social, e in particolar modo su TikTok.

Negli ultimi mesi, infatti, si sono creati nuovi trend, sia su TikTok che su X, che hanno fatto tornare a parlare dell’ex politica e igienista dentale.