Dopo l’intervista a Belve di Carla Bruni arriva prima la replica della sorella della modella e adesso anche quella della madre.

L’intervista di Carla Bruni al programma condotto da Francesca Fagnani, Belve, ha fatto molto scalpore, soprattutto in famiglia. Infatti, la premiere dame ha lanciato pesanti accuse rivolte sia alla sorella regista che ai suoi genitori.

A pochi giorni di distanza dall’intervista è giunta prima la replica della sorella, Valeria Bruni Tedeschi, e adesso è arrivata anche la risposta della madre, Marisa Borini Tedeschi. Ecco che cosa ha rivelato la mamma della modella.

Carla Bruni: le accuse ai genitori e la replica della madre

Durante l’intervista a Belve, Carla Bruni ha dichiarato di non aver avuto dei genitori buoni, “Molto buoni, ma praticamente invisibili” aveva dichiarato. Delle accuse forti a cui la madre, Marisa Borini Tedeschi, ha voluto rispondere con un’intervista rilasciata a La Stampa.

Carla Bruni

“I miei figli, tutti e tre, sono stati educati alla libertà e con libertà. Con il padre, che alla loro nascita era anziano, non gli abbiamo impedito nulla. Il mio primogenito Virginio, che purtroppo si è ammalato e ci ha lasciato, era un avventuroso. Viaggiava per mare, gli piaceva navigare. Non pensai mai di fermarlo. A 18 anni Carla decise di andare a New York per fare la modella. Ero preoccupata, ma mio marito mi disse: “Carla è una ragazza che non farà mai delle stupidaggini”” ha dichiarato la madre della modella.

Marisa Borini Tedeschi e la stima per la figlia Carla Bruni

La madre dell’ex first lady francese ha, poi, aggiunto: “Carla è stata una modella, una cantante, una first lady. Mio marito aveva ragione, di stupidaggini non ne ha mai fatte. Valeria è un’attrice e una regista di straordinario talento, in queste settimane sta lavorando a un film su Eleonora Duse con Pietro Marcello, ha girato a Venezia e Roma. Ha una grandissima passione e altrettanto successo“.

La madre di Carla Bruni ha, infine, concluso: “Ho due figlie splendide e quattro nipoti che adoro. Sono orgogliosa, molto“.