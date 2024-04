Frecciatine social tra Fedez e il cognato Riccardo Nicoletti. Il marito di Francesca Ferragni parla delle auto di lusso del rapper.

Fedez cambia registro sui social e sceglie di apportare importanti modifiche al suo modo di comunicare. Non c’è più la bella famigliola da mostrare, ma le auto di lusso, i party con gli amici, i viaggi a Miami, lo sport e i bambini (rigorosamente di spalle).

Una grande assenza nelle sue storie Instagram, oltre a Chiara Ferragni naturalmente, è la nuova arrivata in famiglia: Paloma. Che fine ha fatto la cucciola di Golden Retriever che da pochi mesi ha iniziato la sua nuova vita in casa Ferragnez?

Al contrario di Fedez, il cognato Riccardo Nicoletti, anche noto semplicemente come Riky, ama mostrare il suo di cagnolino su Instagram, e ha colto l’occasione per mandare una frecciatina al rapper.

Riky e Fedez: frecciatine social tra cognati?

Da quando è arrivata la splendida Gabriella Ferragni in famiglia, Riky non pensa ad altro. Non si tratta di una donna con cui tradisce la sorella di Chiara Ferragni, ma una bellissima cagnolina che ha persino il suo profilo Insragram.

Riky spesso pubblica contenuti sulla sua bella cucciola di Weimaraner, e tra le ultime storie qualcuno ha notato una frecciatina al cognato Fedez.

Fedez

La frase che ha fatto pensare ad una possibile faida tra i due uomini è stata: “Un cane non se ne fa niente di una macchina costosa, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo“.

Si riferisce alla nuova auto comprata dal rapper?

Fedez a Miami con i figli: che fine ha fatto Paloma?

Fedez e Paloma sembravano inseparabili. Ma adesso che fine ha fatto? La bella cagnolina appare sempre meno sui social, soprattutto perché adesso vive insieme a Chiara Ferragni.

L’imprenditrice digitale è in silenzio social da quando è tornata dalle vacanze di Pasqua a Dubai. Starà attendendo il ritorno dei figli per tornare a pubblicare sui social?