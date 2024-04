Giulia De Lellis ha un nuovo flirt? Gli indizi rivelano che si tratterebbe del fratello di un volto noto del mondo dello spettacolo.

Dopo la fine della relazione con Carlo Beretta, sembra che Giulia De Lellis abbia già trovato conforto tra le braccia di un altro uomo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata al centro del gossip da quando hanno iniziato a circolare voci sul nuovo presunto flirt. L’uomo in questione non sarebbe un volto particolarmente noto, ma il fratello di un personaggio molto famoso.

Stiamo parlando di Giano Del Bufalo, fratello della cantante e attrice Diana Del Bufano.

Le voci sul presunto flirt tra Giulia e Giano si sono intensificate dopo che il famoso mercante di “Cash or Trash” ha condiviso una foto sui suoi social in compagnia dell’influencer. La foto ha, così, lasciato intendere che ci sarebbe del sentimento tra i due.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: una nuova coppia?

Per anni la De Lellis è stata al centro dell’attenzione mediatica per le sue relazioni con uomini famosi. L’ultima è quella con Carlo Beretta, che si è conclusa appena pochi mesi fa dopo quattro anni di amore. La coppia non è stata vista per diverso tempo insieme, e alla fine è giunta la conferma dalla stessa influencer con alcune storie Instagram.

Giulia De Lellis

Ma adesso Giulia sarebbe pronta a voltare pagina e ad approfondire la conoscenza con Giano Del Bufalo.

Giulia De Lellis: indizi social e conferme

Nonostante Giano e Giulia si seguano reciprocamente sui profili Instagram, i due non hanno ancora confermato la loro presunta relazione.

Per ora, l’influencer non ha commentato direttamente su questi rumors, lasciando i fan nell’attesa di ulteriori dettagli. Ciò che è chiaro, però, è che ora che la storia con Beretta si è conclusa, Giulia De Lellis tornerà al centro del gossip.