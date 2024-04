Momento confessione social per Francesco Facchinetti che ha affrontato il tema della ricchezza e dell’ostentazione della stessa.

Di errori, per sua stessa ammissione, ne ha fatto tanti nella vita. Uno di questi, quello di aver ostentato la propria ricchezza. Francesco Facchinetti si è confessato con i fan attraverso i social spiegando alcune situazioni del passato di cui si è “amaramente pentito”.

Il rapporto con la ricchezza: parla Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti

Attraverso una lunga storia su Instagram, Francesco Facchinetti, sempre molto attivo e con un grande seguito di fan, ha voluto parlare di un tema a lui molto caro anche per cercare di aiutare tante persone a non commettere gli errori da lui compiuti in passato.

Il tema è quello della ricchezza e della sua ostentazione: “Ostentare la propria ricchezza è da stupidi con la sindrome di Napoleone. L’ho fatto in passato e me ne sono pentito amaramente“, ha esordito DJ Francesco.

Successivamente, il noto volto televisivo ha spiegato che, essenzialmente, comportarsi in questo modo è sbagliato per due ragioni.

Gli errori commessi

I motivi per cui ostentare è un errore, secondo il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh, sono due: “Primo, ostentare non è godere dei propri soldi che una persona ha guadagnato ma è voler far vedere agli altri quello e quanto si ha. Capite bene che chi fa questo ragionamento ha dei seri problemi di autostima, insicurezza e cerca accettazione, attenzione e nella stragrande maggioranza dei casi chi fa così soffre di narcisismo”.

Ma poi esiste anche una seconda ragione: “Secondo, ostentare mette in pericolo te e la tua famiglia, le persone che ami e che dovresti invece proteggere. E ve lo dice una persona che ha subito furti, rapine e rapimenti”, ha concluso nella sua storia social DJ Francesco.

Di seguito anche un recente post Instagram del noto volto tv: