Progetti per Fabrizio Corona che potrebbe fare “come Ilary Blasi”, ovvero dare vita ad un documentario sulla sua vita.

Dopo essere tornato “uomo libero”, Fabrizio Corona ha ripreso alla grande la sua vita e nella sua testa sembra poterci essere una grande idea per il futuro. Un documentario sulla sua vita. Un po’ come fatto, di recente, dall’amica/nemica Ilary Blasi…

Arriva un documentario su Fabrizio Corona?

Fabrizio Corona

A rilanciare quelle che sarebbero le intenzioni dell’ex re dei paparazzi è stato FQ Magazine. “Fabrizio Corona sta realizzando un documentario sulla sua vita“, si legge. “Cinquant’anni vissuti intensamente tra il carcere e i numerosi problemi con la giustizia, tra amori, gossip e colpi di scena. Le bocche, come accade in questi casi, sono cucite. C’è chi assicura che il prodotto sarebbe destinato a Netflix, forse con la produzione del gruppo Fremantle che per la piattaforma aveva già realizzato il documentario “Wanna” su Marchi e sua figlia Stefania Nobile”.

Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo ma conoscendo l’uomo potrebbe davvero riservare grosse sorprese per il futuro.

Il compleanno dell’ex re dei paparazzi

Proprio in questi giorni, Corona ha festeggiato il suo 50esimo compleanno. Per l’ex paparazzo una festa a cui non sono mancati il figlio Carlos e anche la sua ex, Nina Moric, con cui il rapporto sembra essere stato definitivamente ricucito dopo diverse situazioni di attrito nel passato.

Ovviamente era presente anche l’attuale fidanzata, Sara Barbieri, oltre al suo fedele avvocato, Ivano Chiesa che da anni lo difende e con cui ha recentemente festeggiato anche la fine di tutti i procedimenti a suo carico.

Sui social sono stati diversi i contenuti condivisi da Fabrizio e dagli invitati al party che è stata un’occasione speciale per tutti.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo appunto compleanno dell’uomo e alla festa andata in scena: