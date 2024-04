Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con la famiglia, la fidanzata, il figlio e, a sorpresa, con l’ex moglie Nina Moric.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi accoglie il suo mezzo secolo con un sorriso, circondato dall’amore della famiglia. A Milano, festeggia i suoi 50 anni con una cena fuori insieme al figlio Carlos, la mamma Gabriella, il fratello Federico e una sorpresa inattesa: l’ex moglie Nina Moric.

Alla festa non poteva mancare neanche l’attuale fidanzata di Corona, Sara Barbieri, oltre al fidatissimo avvocato, Ivano Chiesa. La festa è stata un’occasione di incontro per tutte le persone che occupano un posto speciale nel cuore di Fabrizio, ma non sono mancati i momenti emozionanti.

Fabrizio Corona: la dedica dell’ex moglie

Tra Corona e l’ex moglie Nina Moric i rapporti si stanno aggiustando, e lo dimostra la dedica che l’ex modella ha pubblicato sui social: “Sarò sempre al tuo fianco: oggi, domani e per sempre, qualunque sia la situazione. Buon compleanno Fabrizio“.

Nina Moric Fabrizio Corona

Del loro rapporto ne ha parlato lo stesso Corona in un’intervista al settimanale Chi, in cui ha dichiarato: “Quando ci siamo conosciuti eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene“.

Fabrizio Corona compie 50 anni: “C’è ancora tanto da fare”

Alla soglia della metà del secolo, Corona è pronto a lanciarsi in nuovi entusiasmanti progetti. Infatti, durante la sua festa ha annunciato: “A questi 50 anni di vita incredibile che ho condiviso con tutti. Felice di affrontare i prossimi venti“.