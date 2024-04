Momenti di paura per Aurora Ramazzotti. Il figlio Cesare dopo la febbre alta durata tre giorni stravolge le sue abitudini.

I giorni di Pasqua e Pasquetta dovrebbero essere rilassanti, ma non è stato così per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia ha trascorso le feste in campagna dai genitori di lui, ma il piccolo Cesare sembra non aver apprezzato il soggiorno. Il motivo? La febbre alta per tre giorni, che lo ha tenuto sveglio. Anche mamma e papà sono stati accanto a lui, coccolandolo e dandogli tanto amore.

Ma con la febbre è arrivata anche la preoccupazione dei genitori che da un giorno all’altro hanno notato cambiamenti inaspettati nelle abitudini del bambino.

Aurora Ramazzotti: le notti in bianco per il figlio Cesare

Aurora Ramazzotti, mamma da poco più di un anno, è abituata a notti in bianco, ma nelle ultime mattine è stata sorpresa dal sonno profondo di Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram una storia in cui mostra Cesare che dorme beato alle 8:30 del mattino, nonostante la sua solita sveglia alle 6.

Aurora Ramazzotti

“Sono sconvolta!“, ha scritto Aurora, stupita dal sonno prolungato del piccolo malgrado la febbre. “Forse è il sonno arretrato, ma questo bambino si sveglia sempre alle 6, cascasse il mondo!“.

Il cambiamento di abitudini e lo sfasamento dei ritmi del bambino hanno sconvolto mamma Aurora che ha documentato il tutto sul suo profilo Instagram.

Aurora Ramazzotti: preoccupazione per la febbre del figlio

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è dimostrata negli ultimi mesi una mamma attenta e premurosa. Ma negli ultimi giorni ha dovuto affrontare momenti di tensione a causa della febbre alta del figlio.

Ora Cesare sembra stare meglio e sta recuperando le ore perse durante la malattia. Ma presto tornerà attivo e pimpante, pronto a giocare già dalle prime luci dell’alba.