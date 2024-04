Drusilla Foer torna sui social dopo il ricovero per la polmonite bilaterale ma annuncia brutte notizie per i suoi fan. Ecco cosa ha detto.

Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, ha condiviso con i suoi fan un toccante video su Instagram, in cui ha aggiornato i suoi fan sulla sua recente battaglia contro la polmonite bilaterale. La Foer, 56 anni, è stata ricoverata presso l’ospedale Careggi di Firenze per diversi mesi, dove ha combattuto contro la malattia.

L’annuncio della malattia aveva preoccupato i fan dell’artista, che adesso ha fatto ritorno sui suoi canali social per fare un annuncio imprevisto.

Drusilla Foer: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Nel video, pubblicato proprio nel giorno di Pasqua, Drusilla Foer appare visibilmente commossa mentre racconta la sua esperienza. “Stavo per lasciarci le penne, ma sono ancora qua“, ha dichiarato, rassicurando i fan sul suo stato attuale di salute. Ha poi aggiunto che, nonostante il brutto episodio, tornerà a recitare a settembre, concentrandosi ora principalmente sul suo benessere e sulla necessità di riposo.

L’artista ha, quindi, confermato che tutte le date del tour programmate prima di settembre verranno posticipate.

Drusilla Foer: il ringraziamento ai fan

Nel video Drusilla ha spiegato il grosso rischio corso negli ultimi mesi: “Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me. È stata un’esperienza importante. Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Ho veramente dovuto rimandare la tournée: tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia“.

La Foer ha espresso la sua gratitudine verso i fan per il sostegno ricevuto durante questo difficile periodo. “Ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni“, ha affermato nel video. Ha inoltre ringraziato il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Careggi, che ha contribuito al suo recupero.