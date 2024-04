Loredana Bertè, ospite di Belve, confessa di essere casta da dieci anni. Nell’intervista rivela dettagli inaspettati sulla sua vita privata.

La cantante Loredana Bertè ha recentemente fatto preoccupare i fan a causa dei suoi problemi di salute, che l’hanno costretta a cancellare alcune date del tour. Ma adesso che è in fase di ripresa, la rockstar italiana è tornata in televisione, prima a The Voice Senior e ora a Belve.

Il programma di Francesca Fagnani torna in onda per una nuova stagione a partire dal 2 aprile e regala già grandi colpi di scena. Infatti, la prima puntata vedrà tra i suoi protagonisti proprio la Bertè, che farà alcune dichiarazioni inaspettate sulla sua vita privata.

Loredana Bertè: dieci anni di castità

Durante l’intervista della Fagnani alla cantante si sono affrontati diversi argomenti, tra cui la vita privata della Bertè. Si è arrivato anche a trattare alcuni argomenti molto intimi, che hanno portato ad alcune rivelazioni inaspettate.

Infatti, durante l’intervista ha dichiarato: “Io sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno“. La dichiarazione ha stuzzicato la curiosità della conduttrice, che ha chiesto da quanti anni è casta, e la risposta ha spiazzato tutti: “Dieci“.

Loredana Bertè a Belve: “Adesso mi riposo un po'”

La risposta della cantante ha lasciato di sasso la Fagnani, che si è lasciata andare ad un commento ironico: “Bella cifretta“.

Per tutta risposta, con la sua solita schiettezza, la Bertè ha dichiarato: “Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’“.

Riguardo alla sua vita sentimentale, e in special modo al matrimonio con il tennista svedese Bjorn Borg, durante un’intervista al Corriere della Sera la Bertè ha dichiarato: “Sono stata la donna più invidiata quando ho sposato Borg e ho fatto pena quando sono tornata in Italia: avevo sperato che in questo passaggio sulla terra avrei lasciato dei figli e invece lui non era d’accordo, me l’ha detto dopo 6 anni di matrimonio. Mi sono fatta pena da sola perché certe domande si fanno prima“.