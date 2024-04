Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese insieme a Pasqua con Luna Marì in trattoria: torna il sereno dopo scontri e minacce legali.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano aver messo da parte le divergenze, trascorrendo insieme le vacanze di Pasqua. L’ex coppia, genitori di Luna Marì, è stata avvistata in una trattoria nella provincia di Latina, immortalata in alcune IG story del locale insieme al personale.

Antonino Spinalbese

Dalle immagini trapelate, Belen e Antonino sembrano aver messo da parte le tensioni degli ultimi mesi per dedicarsi alla gioia della Pasqua con la loro bambina. Nonostante non siano state condivise foto dirette della coppia, l’atmosfera serena della trattoria Concordia suggerisce una tregua tra i due ex coniugi.

Belen e Antonini Spinalbese: ritorno di fiamma o tregua per Luna Marì

La presenza della piccola Luna Marì, nata nel luglio 2021, potrebbe essere stata il legame che ha riavvicinato Belen e Antonino. Dopo uno scontro mediatico e minacce legali, sembra che la coppia abbia trovato una pace temporanea, testimoniata anche dai gesti di affetto sui social e dai momenti trascorsi insieme.

Ma sarà tornato l’amore tra i due genitori? Per il momento la ex coppia non ha lasciato indizi che facciano pensare ad un ritorno di fiamma, ma solamente una tregua, o del tutto una riconciliazione, per amore della figlia.

La page dopo la lotta di Natale

Lo scontro pubblico tra Belen e Antonino è avvenuto durante le festività natalizie del 2023, e gli avvenimenti hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Tuttavia, sembra che il nuovo anno abbia portato una nuova prospettiva, culminata in un gesto di pace da parte di Antonino verso la sua ex compagna.

Pare, quindi, che dopo un Natale infuocato, con l’arrivo della Pasqua i due ex fidanzati abbiano sotterrato l’ascia di guerra per godersi le festività in famiglia insieme alla loro amata figlioletta.