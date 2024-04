Zucchero Fornaciari annuncia il suo nuovo tour e rivela alcuni retroscena inaspettati sul suo passato. Ecco cosa ha raccontato.

Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, il leggendario bluesman italiano, ha annunciato il suo imminente tour mondiale “Overdose D’Amore World Wild”, con tappe che includono la prestigiosa Royal Albert Hall e numerose città italiane. L’artista, che ha compiuto 68 anni, si prepara a regalare ai fan un’esperienza indimenticabile, sottolineando la sua preferenza per la musica suonata dal vivo.

Ma oltre al tanto atteso annuncio, il cantautore ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita e la sua carriera. Infatti, durante un’intervista, Fornaciari ha condiviso alcuni dei momenti più toccanti del suo passato. Ecco che cosa ha rivelato.

Zucchero: “Morire sul palco? Ci sono andato vicino”

Durante l’intervista, il cantante ha rivelato: “Vasco dice che vuole morire sul palco? Be’, io lo dico da ben prima di lui e ci sono anche andato molto vicino una volta a Zurigo“.

Ma dopo l’inaspettata rivelazione, Zucchero ha raccontato il suo modo di vedere la musica e il ruolo dei live: “Vista l’età, preferisco ammazzare il mio tempo con i concerti: vedi gente, giri il mondo, sei vivo, ti senti vivo. I dischi mi piacciono e a qualcosa sto lavorando, ma punto sui tour, almeno finché reggo“.

Zucchero

Il cantautore ha rivelato che non ha in mente di ritirarsi, al contrario di alcuni suoi colleghi, ma ha deciso di dire basta ai duetti. “Sono stato tra i primi a farli, ora li lascio agli altri. Anche perché molti artisti con cui avrei voluto lavorare non ci sono più. Una su tutte Amy Winehouse“.

Zucchero: anticipazioni del suo tour mondiale

Nonostante abbia ormai deciso di lasciare la strada dei duetti, durante il tour si concederà ancora una collaborazione con Jack Savoretti, artista italo-britannico con cui canterà il famoso brano Senza una donna.

“Lui adora il brano e mi ha chiesto se potevamo farlo insieme e di essere ospite alla Royal Albert Hall e ho accettato volentieri. Del resto proprio qui io mi esibii la prima volta nel 1990, grazie a Eric Clapton che mi chiamò ad aprire i suoi concerti. Mi diede una grande chance: da lì partì la mia carriera fuori dall’Italia” ha rivelato il cantante.