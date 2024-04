Tante curiosità da parte di Elisabetta Gregoraci, tornata a parlare della sua famiglia, tra la “sorpresa” del figlio alla salute di Briatore.

Non sono stati giorni felicisismi per Elisabetta Gregoraci che ha dovuto fare i conti con le recenti questioni legate alla salute del padre di suo figlio, Flavio Briatore. La showgirl, adesso, ha ritrovato in parte il sorriso anche grazie ad una simpatica intervista con Alessandro Cattelan, nel corso della sua trasmissione.

Elisabetta Gregoraci: da Nathan a Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci

Ospite a ‘Stasera c’è Cattelan’, la Gregoraci ha affrontato diversi argomenti legati anche alla sua famiglia. Molto divertente il siparietto su suo figlio Nathan e alla scelta di farsi un ciuffo di capelli biondo senza dirle nulla.

“Sono mamma di un ragazzo, perché non si dice più ‘bambino, guai, che l’altro giorno ha compiuto 14 anni e ha deciso senza dirmi nulla di farsi biondo“, ha detto la donna. Poi, dando spiegazioni a Cattelan: “Ha chiesto il permesso al papà, che ovviamente dice sempre di sì, la mamma dice sempre di no… Sono tornata a casa e aveva il ciuffo biondo”.

Proprio su Briatore e la sua salute, la bella Elisabetta ha tenuto a precisare che, per fortuna, dopo l’operazione, adesso Flavio stia bene.

La vita a Monte Carlo

Tra gli altri passaggi dell’intervista, anche quello sulla sua vita a Monte Carlo: “Come è la vita? La domenica è il giorno più bello per tutti, esci, vai in chiesa, vai a pranzo fuori… ma lì non c’è mai nessuno. Non so dove vada la gente la domenica a Monte Carlo. La domenica, in realtà, è un giorno un po’ triste. Io sono molto tranquilla e non faccio grandi cose…”, ha poi aggiunto la Gregoraci.

Di seguito anche un post su X con alcune parti dell’intervista della donna: