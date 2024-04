Racconto inedito di Daniela Rosati sulla sua vita privata ed in particolare il rapporto con l’ex Adriano Galliani con cui ha perso un figlio.

Sarà protagonista di ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta, Daniela Rosati, famosa conduttrice e volto tv, ha confessato diversi aspetti inediti della sua vita. In modo particolare, nel corso dell’intervista, la donna ha svelato per la prima volta in tv di aver perso un figlio quando stava con l’ex compagno, Adriano Galliani che non era a conoscenza dell’aborto.

Daniela Rosati, la confessione sul figlio perso

La Rosati ha spiegato quanto vissuto con Adriano Galliani, con cui è stata sposata alcuni anni: “C’è stato sesso solo all’inizio poi basta”, ha ammesso la donna. “Io e Adriano siamo stati sposati, ma non a letto perché quando ho capito che lui mi tradiva ho avuto paura e mi sono chiusa”.

Importante confessione anche su un dramma vissuto: “Adriano non sa che ho perso un figlio. Eravamo in un momento di pausa e quando ho scoperto di essere incinta non gliel’ho detto perché non volevo pensasse a un mezzo per riaverlo. Ho avuto un aborto spontaneo al secondo mese, poi ci siamo rimessi insieme ma non ho avuto mai il coraggio di dirglielo. Lo saprà ora da questa intervista“, le parole anticipate dall’Ansa riguardo l’intervista.

Il rapporto con Galliani e Berlusconi

Nel corso del faccia a faccia molto intimo con Monica Setta, la Rosati ha spiegato che Galliani non ha mai versato alimenti né ha fatto regali durante il loro rapporto. Anzi, l’unico regalo che la donna ha ricevuto quando stava con lui è arrivato da Silvio Berlusconi.

“L’unico regalo davvero importante, una collana di perle preziosissima, fu di Silvio Berlusconi: un uomo straordinario a cui sono rimasta sempre legata. Quando stava male ho vissuto solo pregando che si salvasse”.

La conduttrice ha aggiunto anche che Berlusconi “è stato l’uomo più dolce che abbia incontrato nella vita” e anche che “tra noi non c’è mai stato nulla”.

