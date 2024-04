Potrebbe esserci stata una svolta nella storia tra Fedez e Chiara Ferragni. L’ultimo messaggio del rapper può avere diverse letture…

La crisi, i viaggi separati e ora anche alcuni messaggio che potrebbero essere letti come la fine definitiva del loro rapporto. Stiamo parlando, naturalmente di Fedez e Chiara Ferragni con il rapper che, nelle ultime ore, ha mostrato alcune immagini da Miami, dove si trova con i figli e sui padre, con tanto di “muro” particolare e annesse parole emblematiche.

Fedez, il messaggio sul”muro”: è la fine con Chiara?

Chiara Ferragni – Fedez

Attraverso un post Instagram da Miami, con tanto di “muro” LEGO, Fedez ha accompagnato alle foto un lungo messaggio in cui ha fatto riferimento alla sua attualità, ovvero alla nuova casa dove di recente è andato a vivere da solo.

Nelle sue parole, dei riferimenti che sembrano stati fatti ad hoc per far comprendere come la rottura dalla Ferragni sia definitiva.

“Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro”, ha esordito il cantante. “Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà’ sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa”.

Frasi molto dure, come il passaggio “si possa respirare e vivere concretamente” e che hanno fatto sorgere tanti tutti su quella che, per molti utenti, è stata definita una “relazione tossica” tra il rapper e l’imprenditrice digitale.

Non è dato sapere il vero significato delle parole di Federico ma aver rimarcato i dettagli della casa, da papà single, non è certo un bel segnale.

Di seguito anche il post Instagram del rapper con le parole:

Le reazioni

Come detto, sotto al post del rapper, tantissimi utenti hanno commentato dando una facile lettura: tra Federico e Chiara è giunta la fine.

“Come ci si sente ad uscire da una relazione tossica?”, ha chiesto un utente al rapper. Altri, va detto, hanno pensato alla reazione della Ferragni: “Avrà il cuore spezzato a metà dopo queste parole”.

In generale, il mondo del web sembra essere diviso sulla “fine dei Ferragnez“. Vedremo come andrà a concludersi la vicenda.