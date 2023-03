Dall’Austria al Marocco, ecco tutti i luoghi in cui è stato girato Mission: Impossible – Rogue Nation, il quinto capitolo della saga cinematografica.

Tra le saghe cinematografiche di genere azione / spionaggio più amate dagli spettatori e di maggiore successo c’è senza ombra di dubbio Mission: Impossible. I film con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt sono diventati un classico per gli amanti del genere, conquistando fan in tutto il mondo. E in tutto il mondo si trovano anche le location dove le pellicole sono state girate: vediamo ora insieme quelle del quinto capitolo della serie, Mission: Impossible – Rogue Nation.

Mission: Impossible – Rogue Nation: le location

I lavori di ripresa di Mission: Impossible – Rogue Nation sono iniziate nell’estate del 2014 in Austria, per l’esattezza a Vienna. Tom Cruise e gi altri attori protagonisti del film si sono poi spostati in Marocco dove hanno lavorato dal 30 agosto al 12 settembre, girando scene in diverse città dello stato africano: la capitale Rabat, Casablanca e Marrakech sono tutte servite come location del film.

Tom Cruise

Dopo l’Austria e il Marocco è stata l’Inghilterra a ospitare le riprese del quinto film della saga di Mission: Impossible. La produzione ha lavorato a Londra ma non solo. In Inghilterra è stata girata anche una delle scene più impegnative che hanno coinvolto Tom Cruise: l’attore in prima persona, senza l’ausilio di una controfigura, è stato legato all’esterno di un Airbus A400M. Le riprese del film sono terminate nel marzo del 2015.

Mission: Impossible – Rogue Nation: il cast

Il regista di Mission: Impossible – Rogue Nation è Christopher McQuarrie (che ha successivamente diretto anche il sesto capitolo della saga cinematografica, uscito nel 2018, Mission: Impossible – Fallout).

Nel cast del film, oltre al già citato protagonista Tom Cruise, troviamo poi attori del calibro di Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Ving Rhames.

